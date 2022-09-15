Борис Елкин рассказал о благоустройстве парка на улице Никольской
В Пскове проводятся работы по благоустройству парка 300-летия прокуратуры в районе улицы Никольской. Глава администрации города Борис Елкин в соцсетях уточнил, когда там установят скамейки.
«В течение месяца: уже заказаны», — сообщил он ответ. Борис Елкин также отметил, что в парке планируется высадить деревья.
Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия прокуратуры. В связи с этим в Пскове решили разбить новый парк на берегу реки Великой.
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