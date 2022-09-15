Псковичи жалуются на невозможность забрать выигрыш в лотерее в почтовых отделениях

11:43, 15 сентября 2022, ПАИ

Жители Псковской области жалуются на невыплаты по лотерейным билетам «Столото» в отделениях «Почты России». Обращения по этому поводу поступают в редакции районных газет.

По словам жителя Невеля, одного из тех, кто не смог забрать свой выигрыш, такая ситуация вызывает обоснованное недоумение. «Люди стоят толпой на почте, ругаются, грозятся сжечь всё. Это похоже на какой-то бунт», — рассказал он.

В УФПС Псковской области Псковскому агентству информации пояснили, что «Столото» прекратило сотрудничество с «Почтой России», поэтому с 29 августа там перестали выплачивать выигрыши по билетам. Причины же разрыва партнёрских отношений, которые длились не один год, в управлении посоветовали узнать у представителей «Столото».

С 1 сентября продажи билетов под брендом «Столото» прекратились в более чем 40 тысячах отделений в связи с изменением коммерческой политики. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке лотерей, решение остановить продажи «Столото» было принято «Почтой России» после того, как в июне 48,5 % в ООО «Спортивные лотереи» получил ВТБ (второй совладелец — президент Международной федерации бокса Умар Кремлев).

«ВТБ, который совместно с «Почтой России» развивает «Почта-банк» (согласно последним доступным публичным данным, ВТБ владеет 50 % минус одна акция), настоял, чтобы в отделениях продавались только билеты «Национальной лотереи»,— утверждает собеседник издания. Это подтверждает другой участник рынка: «Гендиректор «Национальной лотереи» Михаил Волков раньше работал в «Почте России», а до этого был старшим вице-президентом ВТБ». В ВТБ заверили, что банк не участвует в операционном управлении «Спортивными лотереями» и «информация о каком-то «административном давлении» на коммерческую структуру выглядит нелепо».

Информация о том, где сейчас можно забрать выигрыш, опубликована на официальном сайте «Столото».