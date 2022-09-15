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Общество

Невельская пенсионерка фиктивно прописала иностранца

В фиктивной регистрации иностранного гражданина подозревается жительница Невеля. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в июле этого года женщина 1957 года рождения незаконно прописала гражданина Республики Беларусь. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«К сожалению, подобный пример далеко не единственный», — отметили в пресс-службе. 

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