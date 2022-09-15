Невельская пенсионерка фиктивно прописала иностранца
В фиктивной регистрации иностранного гражданина подозревается жительница Невеля. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе проверки установлено, что в июле этого года женщина 1957 года рождения незаконно прописала гражданина Республики Беларусь. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
«К сожалению, подобный пример далеко не единственный», — отметили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
15 сентября 2022
О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»