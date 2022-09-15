Вор-рецидивист попался на краже проводов в Великолукском районе
Кражу из частного дома раскрыли великолукские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
62-летний житель деревни Зайцы обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник через незапертую дверь проник в его дом и украл провода электропроводки.
Сотрудники полиции установили подозреваемго. Им оказался 36-летний, ранее судимый безработный житель деревни Захарово Великолукского района. В ходе обыска у него изъяли фрагменты проводов.
По данному факту проводится проверка.
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