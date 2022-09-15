Избавиться от «языкового борщевика» помогут псковским школьникам

11:18, 15 сентября 2022, ПАИ

Реализация всероссийского проекта «Культура для школьников» продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в правительстве региона.

Первый месяц нового учебного года включает в себя мероприятия самых разных тем и направлений. В первую очередь, они посвящены знакомству детей с книжными новинками. Выставки и обзоры изданий традиционно пройдут в большинстве районных и сельских библиотек.

Одним из центральных мероприятий станет 5-й Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», организованный Центральной библиотечной системой города Пскова. В программе фестиваля — творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, мастер-классы, лекции, круглые столы и дискуссии, театрализованные чтения.

Большая работа с учащимися школ в этом месяце проводится по части популяризации грамотной речи и любви к русскому языку. Так, в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева продолжается цикл лекций о чистоте русского языка «О «языковом борщевике» кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Татьяны Рыжовой.

Отдельные мероприятия посвящены русским писателям и другим известным личностям страны. Например, в библиотеках Бежаницкого и Красногородского районов пройдут литературные часы «Если звезды зажигают...», посвященные 90-летию со дня рождения советского писателя, прозаика, поэта и редактора А.А. Бологова, а также вечера, приуроченные к 205-летию со дня рождения Алексея Толстого. Кроме того, в целом ряде библиотек организованы выставки, беседы и викторины по случаю 150-летия со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Также сентябрь будет насыщен фольклорными мероприятиями, беседами и конкурсами на знание истории страны и малой Родины, мастер-классами по различным видам декоративно-прикладного искусства.

Всего запланировано 165 мероприятий. Программа проекта «Культура для школьников» на сентябрь.

«Культура для школьников» — совместный проект Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. Проект реализуется с целью пробудить интерес к культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть их созидательный, творческий и интеллектуальный потенциал.