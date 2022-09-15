Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пскович Лев Кричевский примет участие в Дельфийских играх СНГ

Учащийся детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский вошел в состав сборной Российской Федерации для участия в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, которые состоятся 14–18 октября в Душанбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Творческие состязания пройдут под патронатом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета при поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе, исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В этом году Дельфийские игры будут посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею молодёжных Дельфийских игр Содружества. Молодёжные Дельфийские игры СНГ направлены на сохранение национальных культур, развитие межкультурного диалога, укрепление связей между странами и людьми Содружества.

В 2022 году Лев Кричевский завоевал бронзовую медаль на XXI Молодёжных Дельфийских играх России, которые проходили в Красноярске. Юный музыкант неоднократно участвовал в интенсивной профильной программе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, выступал в качестве солиста и артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В 2022 году, пройдя серьёзный конкурсный отбор, стал обладателем звания «Молодое дарование России».

Лев Кричевский — представитель известной в Пскове музыкальной династии. Его дед — Вениамин Владимирович Кричевский — стоял у истоков создания псковской гусельной школы, отец — артист Псковского губернаторского симфонического оркестра и преподаватель колледжа искусств, брат — выпускник колледжа, а сегодня — студент Санкт-Петербургского института культуры.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

ПсковГУ вошёл в первую лигу эффективных вузов
15 сентября 2022

В Псковских теплосетях прокомментировали ситуацию с подачей тепла
15 сентября 2022

Эксперт рассказал, как получить часть пенсии раньше срока
15 сентября 2022

Дожди и +17 градусов ожидается сегодня в Пскове
15 сентября 2022

Ночные таймлапсы звёздного неба сняли любители из Псковской области
15 сентября 2022

О Гердте, студенческих проездных и коммерческой жилке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
15 сентября 2022

В Острове на улице Меркурьева продолжается установка детской площадки
14 сентября 2022

Псковский эксперт в туриндустрии рассказала о проблемах с визами при посещении стран ЕС

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...