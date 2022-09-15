Пскович Лев Кричевский примет участие в Дельфийских играх СНГ

11:07, 15 сентября 2022, ПАИ

Учащийся детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский вошел в состав сборной Российской Федерации для участия в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, которые состоятся 14–18 октября в Душанбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Творческие состязания пройдут под патронатом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета при поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе, исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В этом году Дельфийские игры будут посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею молодёжных Дельфийских игр Содружества. Молодёжные Дельфийские игры СНГ направлены на сохранение национальных культур, развитие межкультурного диалога, укрепление связей между странами и людьми Содружества.

В 2022 году Лев Кричевский завоевал бронзовую медаль на XXI Молодёжных Дельфийских играх России, которые проходили в Красноярске. Юный музыкант неоднократно участвовал в интенсивной профильной программе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, выступал в качестве солиста и артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В 2022 году, пройдя серьёзный конкурсный отбор, стал обладателем звания «Молодое дарование России».

Лев Кричевский — представитель известной в Пскове музыкальной династии. Его дед — Вениамин Владимирович Кричевский — стоял у истоков создания псковской гусельной школы, отец — артист Псковского губернаторского симфонического оркестра и преподаватель колледжа искусств, брат — выпускник колледжа, а сегодня — студент Санкт-Петербургского института культуры.