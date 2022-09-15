ПсковГУ вошёл в первую лигу эффективных вузов

11:34, 15 сентября 2022, ПАИ

ПсковГУ вошёл в первую лигу эффективных вузов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Университет значительно улучшил свои показатели в научно-исследовательской и финансово-экономической деятельности по сравнению с прошлым годом.

Результативность учебных заведений была подсчитана на основе официальных данных Минобрнауки России. Оценивалось несколько критериев работы вузов — образовательный, научный, финансово-экономический и международный виды деятельности, а также зарплата преподавателей в учреждениях.

Рейтинг был составлен Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования при помощи программного комплекса LiftUp.

По оценке экспертов, в первую лигу вошли также такие образовательные учреждения, как Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), Российская экономическая школа и другие ведущие вузы страны.

Добавим, что рейтинг мониторинга эффективности вузов проводится ежегодно начиная с 2012 года Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования и формируется на основании данных ежегодного мониторинга образовательных организаций, проводимого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.