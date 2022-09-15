Дмитрий Шахов передал в госархив редкое издание о войне

12:14, 15 сентября 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в канун 77-й годовщины окончания Второй мировой войны провёл рабочую встречу с руководителем Государственного архива региона Натальей Исаковой. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

«Завершение мировой войны дало возможность человечеству вывести защиту прав человека на качественно новый уровень. Первая в мировой истории Всеобщая декларация прав человека была принята как раз в послевоенный период. Она закрепила перечень главных ценностей и их гарантии, выстроила систему противодействия расовой, национальной и гендерной дискриминации. В тексте декларации подчёркивается, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, результатом которых стало развязывание Второй мировой войны. Организация Объединённых Наций, которую создали после окончания войны, сегодня в документах подчёркивает, что Вторая мировая война стала самой героической в истории борьбой за свободу и освобождение, а её потери трудно подсчитать и трудно понять: погибли 40 млн мирных жителей, погибли 20 млн солдат, из которых почти половина — только в Советском Союзе», — говорится в сообщении.

В беседе с региональным омбудсменом Наталья Исакова рассказала о работе государственного архива и его филиалов, а также о подготовке к открытию в Пскове Музея оккупации, который станет хорошим напоминанием о том, к каким последствиям для страны и её народа привёл оккупационный режим нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Дмитрий Шахов вручил Наталье Исаковой письмо с благодарностью коллективу за большую работу над сохранением исторической правды и памяти, в том числе периода Великой Отечественной войны, а также за личный вклад сотрудников организации в поиск и подготовку материалов и экспертных заключений для книги «Два дня Подвысокинской были». Он также передал на хранение в госархив экземпляр этого редкого издания, которое вышло небольшим тиражом.

Уникальность данного издания 1951 года выпуска, автором которого является командир 141-й стрелковой дивизии Красной армии Я. И. Тонконогов, по мнению ведущих историков, заключается в том, что книга написана человеком, который принимал непосредственное участие в описываемых сражениях с гитлеровскими захватчиками. Также издание дополнили редкими фотографиями, биографическими данными, восстановленным поимённым списком солдат и офицеров подразделения благодаря активной работ родственников и координатора движения Евгения Федорченко.

В настоящее время это единственные воспоминания командира дивизии Красной армии, поскольку никто другой из командиров такого ранга или даже выше — командиров корпусов или армии — своих мемуаров о том периоде времени и событиях июня–августа 1941 года на Юго-Западном и Южном участках советско-германского фронта не оставил.

«Книгу издали благодаря финансовой поддержке губернатора области Михаила Ведерникова и огромной работе общественного движения благодарных потомков воинов этой дивизии, которым руководит Евгений Федорченко — внук одного из офицеров дивизии, который до сих пор считается пропавшим без вести, — отметил Дмитрий Шахов. — Такая наша совместная работа получила положительный отклик как в нашей стране, так и в государствах бывшего СССР, где сейчас проживают родственники воинов 141-й стрелковой дивизии. Они благодарят создателей публикации за возможность узнать информацию для семейного архива».

«Выражаю вам огромную благодарность от всей семьи за подробную публикацию о моём прадеде Рецлаве Николае Дмитриевиче. Личная просьба: если возможно, сообщите сведения об архиве, где я мог бы лично получить информацию о прадеде для семейного архива. Вы делаете очень хорошее дело!» — сообщается в одном из писем.

Дмитрий Шахов также поблагодарил коллектив за вклад в подготовку презентации книги.

«К сожалению, сегодня в мире, особенно в Европе, усилилась тенденция принижения роли как руководства СССР, так и советского народа и его доблестных вооружённых сил, которые внесли решающий вклад в победу над гитлеровской Германией и её сателлитами во Второй мировой войне. Поэтому особую важность сегодня представляет не только распространение той информации, тех документов, которые находятся в ваших архивах, но и возможность каждому через современные телекоммуникационные системы ознакомиться с подлинниками таких документов», — сказал региональный уполномоченный по правам человека.

В завершение встречи Дмитрий Шахов и Наталья Исакова договорились о совместной работе по ряду направлений, которые связаны с Великой Отечественной войной.