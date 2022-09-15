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Культура

Доцент Московской консерватории сыграет на органе в Печорах

17 и 18 сентября в лютеранской кирхе святого Петра (улица Гагарина, 12а) в Печорах состоятся концерты органной музыки. Перед слушателями выступит композитор, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

17 сентября концерт начнётся в 16:30. В программе — И. С.Бах in d: токката и фуга ре минор BWV 565, ария из сюиты ре мажор BWV 1068, прелюдия и фуга ре мажор BWV 532, Trio super O Gott, du frommer Gott, прелюдия и фуга ре минор BWV 539, соната ре минор BWV 527, Andante, Adagio e dolce, Vivace, чакона из партиты ре минор для скрипки соло BWV 1004.

18 сентября концерт «Музыкальные столицы Европы: Лейпциг – Москва» начнётся в 16:00. В программе — И. С. Бах: прелюдия и фуга до мажор BWV 547, трио соль минор BWV 584, концерт ре минор (по А. Марчелло) BWV 974; Ф. Мендельсон-Бартольди, тема с вариациями ре мажор; К. Пиутти, Fest Hymnus op.20; С. И. Танеев, хоральные вариации; А. Шмитов, симфоническая фантазия и фуга на тему И. С.Баха Herzlich tut mich verlangen, «Ожидание», Toccata Romantique.
 

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