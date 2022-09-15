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Общество

Псковский молодёжный центр приглашает на день рождения

16 сентября Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на 12-й день рождения. Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Консультант по стилю Ульяна Рафаенко проведёт мастер-класс, темой которого станет проявление индивидуальности средствами современного стиля и моды. Участники на примерах увидят, как можно проявить свою индивидуальность с помощью одежды, как выглядеть современно в любом возрасте. Кроме того, на мероприятии предусмотрена интерактивная часть.

«Для её проведения требуются смельчаки, которые любят красиво и ярко одеваться и не боятся заявить о себе. Для этого необходимо собрать себе классный образ и прийти на занятие по стилю», – отметили организаторы. Мастер-класс пройдёт по адресу Максима Горького, 15, для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Второй мастер-класс, по фехтованию на спортивных мечах, состоится в спортивном зале на Никольской, 2. Занятие проведут мастера клуба спортивно-исторического фехтования «Рысь». На занятии можно будет попробовать себя в бою, пообщаться с тренерами, записаться в секцию. С собой необходимо взять спортивную одежду и обувь. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

В 19:20 в холле молодёжного центра на улице Максима Горького, 15 состоится камерный концерт псковской кавер-группы «КомИльФО». Музыканты исполнят известные отечественные хиты русского рока. Кроме того, во время концерта будет организовано чаепитие. Количество мест ограничено, необходимо записаться по ссылке.

Псковский городской молодёжный центр создан в сентябре 2010 года путём слияния муниципальных учреждений «Клуб «Молодёжный» и «Молодёжная биржа труда». Основными направлениями деятельности молодёжного центра являются трудоустройство молодёжи, организация досуга молодёжи, проведение летних лагерей и слётов, поддержка деятельности молодёжных и общественных объединений, развитие добровольчества (волонтёрства) в молодёжной среде, информационно-аналитическая работа, развитие сотрудничества.

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