Псковский театр сообщил о переносе спектакля «Постой, паровоз!»

12:04, 15 сентября 2022, ПАИ

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», который должен был состояться в Псковском театре драмы сегодня, 15 сентября, переносится из-за болезни артиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Билеты будут действительны в другой день. О дате переноса мы сообщим дополнительно», — уточнили в театре.

«Спектакль-концерт художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева не опирается на один раз и навсегда утверждённый сет-лист: исполняемые песни меняются. Спектакль — это разговор об истории страны, о её радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово», — говорится в описании постановки.

Ещё одним «действующим лицом» становится пространство буфета Псковского театра драмы, в первые послереволюционные годы служившее Первой государственной чайной. Здесь обедали многие прославленные персоны: Фёдор Шаляпин, Айседора Дункан, Бруно Фрейндлих.