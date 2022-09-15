В Псковской области открылось 30 новых центров «Точка роста»

12:06, 15 сентября 2022, ПАИ

С начала учебного года в 18 муниципальных образованиях Псковской области открылось 30 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Площадки созданы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

По три «Точки роста» в этом году появилось в Великолукском и Островском районах. По два центра открылось в Бежаницком, Дедовичском, Куньинском, Невельском, Опочецком, Палкинском, Порховском и Псковском районах, по одной площадке — в Гдовском, Красногородском, Локнянском, Печорском, Плюсском, Пустошкинском, Пыталовском и Струго-Красненском районах.

«Точки роста» оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для изучения физики, химии, биологии — цифровыми лабораториями, цифровыми микроскопами, наборами для практики и выполнения упражнений из ОГЭ, а также ноутбуками, многофункциональными устройствами и дополнительным инвентарём технологической направленности для внедрения робототехники в образовательный процесс.

В 2022 году центры «Точка роста» созданы преимущественно в малокомплектных школах, что, безусловно, должно стимулировать поддержку и развитие таких школ в сельской местности, в каждой из которых обучается менее 100 школьников.