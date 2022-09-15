Светлана Баранова: Туристы активно раскупают билеты для поездок по России

12:24, 15 сентября 2022, ПАИ

Туристы больше не строят планы и активно раскупают билеты для поездок по России, сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.

«Коронавирус был неплохой тренировкой для туротрасли, так что ничего удивительного не происходит. В этой сфере всё хорошо, только когда границы открыты, а у людей в голове нет тревоги. Сейчас туротрасль очень осторожна, но зато открылись новые перспективы: мы оказались замкнуты в рамках нашей страны, из-за этого турпотоки поменялись», — отметила Светлана Баранова.

По её словам, раннее бронирование «нивелировано». «Строить планы на будущее теперь очень сложно: границы могут закрыть, авиарейсы — отменить. Но и приобрести что-то в последний момент невозможно. Билеты в Сочи из Пскова на сентябрь давно исчезли», — заключила Светлана Баранова.