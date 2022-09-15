Расчёт выплат по больничному планируют упростить в России

12:57, 15 сентября 2022, ПАИ

Расчёт выплат по больничному планируют упростить для россиян. Проект подготовил Минтруд РФ.

В ведомстве сообщают, что со следующего года россиянам не придётся брать для этих целей справку о зарплате с прошлого места работы. Данные будут отправляться напрямую в налоговые органы, а оттуда – в Социальный фонд.

«С учётом этого предлагается со следующего года отказаться от справок с предыдущей работы для расчёта пособий по временной нетрудоспособности», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Кроме того, Соцфонд на основании собранных данных и без справок от заявителя будет назначать пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком, пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что сейчас выплаты по больничному формируются в соответствии со средним заработком лица за два календарных года. Если человек за это время сменил место работы, заработок у предыдущего работодателя учитывается при расчёте.

Проект приказа Минтруда опубликован для общественного обсуждения.