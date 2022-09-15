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Происшествия

Пилорама сгорела в Великих Луках

Пожар произошёл в здании пилорамы на улице Шевченко в Великих Луках в 2:52 15 сентября. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на ОНД по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: ОНД по городу Великие Луки

Установлено, что пожар произошёл в помещении сушильной камеры размером 5 на 30 метров, расположенном в здании пилорамы. В 04:10 он был ликвидирован.

В результате выгорело здание пилорамы, находящиеся в нём оборудование и материалы. Пострадавших нет.

Предполагаемой причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электросети.

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