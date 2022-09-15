Светлана Баранова: Псковичи воспользовались кешбэком на все сто
Псковичи воспользовались кешбэком на все сто и заполнили авиарейсы в Сочи и Калининград, сказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.
«Кешбэк отлично стимулирует турпоток. Например, июль был загружен по максимуму, хотя мы ждали резкого снижения. Это хорошая возможность отдохнуть и получить 20 % возврата. К тому же многие в туриндустрии повышают уровень обслуживания из-за кешбэка. Например, это касается четырёхзвёздочных гостиниц», — обратила внимание Светлана Баранова.
«Что касается псковских красот, то мы немного проиграли, потому что правила предполагают размещение в рамках кешбэка на три дня, а Псков — это история про туризм выходного дня», — отметила Светлана Баранова.
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Светлана Баранова: Псковичи воспользовались кешбэком на все сто