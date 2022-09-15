Событийного календаря не хватает представителям туриндустрии в Псковской области
Календарь фестивалей и концертов в Псковской области надо составлять за полгода, чтобы не было проблем с размещением туристов. Такое мнение высказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 сентября.
«Событийного календаря, конечно, очень не хватает, - пожаловалась Светлана Баранова. - О многих событиях мы узнавали за неделю, а хорошо бы минимум за полгода».
Она также отметила, что набережные в Пскове стали центром притяжения артистов. «Там проводятся классные мероприятия, место стало живым», - сказала Светлана Баранова.
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