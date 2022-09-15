Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Денежными премиями наградили псковских учителей шахматного всеобуча

Денежные премии от 15 до 70 тысяч рублей получат псковские учителя, лауреаты конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона. 

Лучшим учителем шахматного всеобуча в школах Псковской области в 2022 году признана преподаватель школы № 17 города Пскова Светлана Пошибайлова. Она награждена денежной премией и поездкой с тремя своими воспитанниками в Музей шахмат, который расположен в Москве.

За активную долголетнюю работу по популяризации и пропаганде шахматного образования награды удостоился директор гимназии им. первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова из города Опочки Юрий Богашев, за высокие результаты реализации программы курса внеурочной деятельности обучающихся, проявленную инициативу и результативность в первый год профессиональной деятельности в Псковском педагогическом комплексе отмечена учитель шахматного всеобуча София Агафонцева.

Также за подготовку учеников, ставших призёрами областной олимпиады по шахматам и областного шахматного турнира среди команд второклассников, награды получили учителя шахматного всеобуча Александр Муравьёв (гуманитарный лицей, Псков), Галина Евстратова (гимназия города Острова), София Агафонцева (Псковский педагогический комплекс), Валерия Быстрова (гимназия им. А. Д. Петрова, Опочка).

Напомним, что конкурс проводится ежегодно при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерации шахмат России, региональной спортивной Федерации шахмат, а также правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

Денежными премиями наградили псковских учителей шахматного всеобуча

14 сентября 2022

ФК «Псков» победил мурманский «Север»
14 сентября 2022

Псковские футболисты-юниоры принимают участие в соревнованиях, проходящих в Республике Беларусь
14 сентября 2022

Третье место заняли псковские шахматисты по итогам второго дня спартакиады

13 сентября 2022

Великолукские каратисты привезли 11 медалей из Витебска
13 сентября 2022

Спортивный врач объяснил, когда физкультура может плохо сказаться на здоровье
13 сентября 2022

Около 400 участников ожидается на Псковском полумарафоне «Мехуборка»
13 сентября 2022

Юные шахматисты из Пскова обыграли орловских гостей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...