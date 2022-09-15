Денежными премиями наградили псковских учителей шахматного всеобуча

13:23, 15 сентября 2022, ПАИ

Денежные премии от 15 до 70 тысяч рублей получат псковские учителя, лауреаты конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат региона.

Лучшим учителем шахматного всеобуча в школах Псковской области в 2022 году признана преподаватель школы № 17 города Пскова Светлана Пошибайлова. Она награждена денежной премией и поездкой с тремя своими воспитанниками в Музей шахмат, который расположен в Москве.

За активную долголетнюю работу по популяризации и пропаганде шахматного образования награды удостоился директор гимназии им. первого русского шахматного мастера А. Д. Петрова из города Опочки Юрий Богашев, за высокие результаты реализации программы курса внеурочной деятельности обучающихся, проявленную инициативу и результативность в первый год профессиональной деятельности в Псковском педагогическом комплексе отмечена учитель шахматного всеобуча София Агафонцева.

Также за подготовку учеников, ставших призёрами областной олимпиады по шахматам и областного шахматного турнира среди команд второклассников, награды получили учителя шахматного всеобуча Александр Муравьёв (гуманитарный лицей, Псков), Галина Евстратова (гимназия города Острова), София Агафонцева (Псковский педагогический комплекс), Валерия Быстрова (гимназия им. А. Д. Петрова, Опочка).

Напомним, что конкурс проводится ежегодно при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерации шахмат России, региональной спортивной Федерации шахмат, а также правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.