Михаил Ведерников поздравил Роспотребнадзор со 100-летним юбилеем

13:49, 15 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Роспотребнадзор со 100-летием с момента создания. Поздравление он разместил в своём телеграм-канале.

«Все последние годы ведомство играет важнейшую роль в общественной жизни нашей страны. Его сотрудниками разрабатываются и внедряются меры по борьбе с мировой пандемией, ведётся контроль и профилактика возникновения вирусных очагов, делается всё необходимое для защиты жизни и здоровья людей. Сегодня каждый сотрудник Роспотребнадзора может искренне гордиться причастностью к работе ведомства и теми высокими результатами, которые были достигнуты на всей территории страны, и в том числе в Псковской области», - говорится в сообщении.

Он поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за труд, самоотверженность и высокий профессионализм.