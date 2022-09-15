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Общество

Михаил Ведерников поздравил Роспотребнадзор со 100-летним юбилеем

Фото: телеграм-канал губернатора Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Роспотребнадзор со 100-летием с момента создания. Поздравление он разместил в своём телеграм-канале.

«Все последние годы ведомство играет важнейшую роль в общественной жизни нашей страны. Его сотрудниками разрабатываются и внедряются меры по борьбе с мировой пандемией, ведётся контроль и профилактика возникновения вирусных очагов, делается всё необходимое для защиты жизни и здоровья людей. Сегодня каждый сотрудник Роспотребнадзора может искренне гордиться причастностью к работе ведомства и теми высокими результатами, которые были достигнуты на всей территории страны, и в том числе в Псковской области», - говорится в сообщении.

Он поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за труд, самоотверженность и высокий профессионализм.

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