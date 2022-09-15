Дожди прогнозируются в Псковской области 16 сентября
Облачная погода и кратковременные дожди прогнозируются в Псковской области 16 сентября. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днём: +12…+17.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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