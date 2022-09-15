С просьбой о предоставлении жилья к Александру Котову обратился военный пенсионер

14:45, 15 сентября 2022, ПАИ

С просьбой помочь в решении жилищного вопроса к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову обратился военный пенсионер Владимир Исаков. 15 сентября заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» провёл приём граждан в общественной приёмной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Подполковник в отставке рассказал, что 27 лет посвятил службе на Черноморском флоте. «В советское время я получил квартиру в Крыму на четырёх членов семьи. Тогда это была территория Украины, - рассказал Владимир Исаков. – В 1998 году я уволился, супруга, гражданка Украины, со мной в Россию не поехала». Свою часть квартиры бывший военнослужащий подарил после развода жене и остался ни с чем, вернувшись в родной Псков. «Решил, что Россия меня не оставит», - поделился посетитель приёмной.

После 5-летнего перерыва Владимир Исаков вновь встал на учёт как нуждающийся в улучшении жилищных условий, с тех пор продолжается его переписка с различными ведомствами. На получение квартиры мужчина рассчитывает вместе со своим взрослым сыном. За 20 лет Владимира Исакова снимали с учёта и возвращали вновь по решению суда, ежемесячно военный пенсионер получает компенсацию на аренду жилья.

Последний отказ заявитель получил в июле 2022 года. Органы соцзащиты указали на необходимость предоставления справки о том, что он сдал полученную квартиру государству, только в этом случае может быть возвращено право на получение субсидии. Владимир Исаков считает такой подход несправедливым: квартиру он получал на Украине, а находится теперь в России, причём сознательно ухудшил свои жилищные условия.

«Вы получили служебное жильё, реализовали своё право, приватизировали полученную квартиру и использовали её, как посчитали нужным, - обобщил информацию Александр Котов. – Государство свои обязательства выполнило. А вы сами считаете, что правильно поступаете, претендуя на квартиру ещё раз?» Владимир Исаков ответил, что у него нет сомнений.

Решение комитета по социальной защите, снявшего пенсионера с учёта, по мнению Александра Котова, можно оспорить только в суде.