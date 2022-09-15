Опубликовано новое расписание авиарейсов из Пскова в Москву
С 26 сентября, как и планировалось, изменится расписание рейсов самолётов из Пскова в Москву. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Время вылета из Пскова - в 10:35, прибытие в Москву - в 11:55.
Время вылета из Москвы:
26 сентября в 7:45, прибытие в Псков - в 9:25;
27 сентября в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25;
28 сентября в 8:10, прибытие в Псков - в 9:35;
29 сентября в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25;
30 сентября в 7:45, прибытие в Псков - в 9:25.
С октября время вылета из Москвы - в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25.
С 30 сентября вводится дополнительный авиарейс по пятницам и воскресеньям. Время вылета из Москвы - в 19:00, прибытие в Псков - в 20:25, вылет - в 21:15, прибытие в Москву - в 22:35.
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