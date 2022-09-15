Опубликовано новое расписание авиарейсов из Пскова в Москву

14:56, 15 сентября 2022, ПАИ

С 26 сентября, как и планировалось, изменится расписание рейсов самолётов из Пскова в Москву. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Время вылета из Пскова - в 10:35, прибытие в Москву - в 11:55.



Время вылета из Москвы:

26 сентября в 7:45, прибытие в Псков - в 9:25;

27 сентября в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25;

28 сентября в 8:10, прибытие в Псков - в 9:35;

29 сентября в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25;

30 сентября в 7:45, прибытие в Псков - в 9:25.



С октября время вылета из Москвы - в 8:00, прибытие в Псков - в 9:25.



С 30 сентября вводится дополнительный авиарейс по пятницам и воскресеньям. Время вылета из Москвы - в 19:00, прибытие в Псков - в 20:25, вылет - в 21:15, прибытие в Москву - в 22:35.