8 октября в Пскове откроют новый филармонический сезон
79-й сезон откроют в Псковской областной филармонии 8 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и новый художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников представят слушателям концерт-открытие.
Программа концерта:
1. П. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
2. А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда».
3. С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор. 27.
4. С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко».
5. Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
В концерте примут участие ведущие солисты Михайловского и Мариинского театров Санкт-Петербурга. Лейтмотивом предстоящего сезона будет 150-летие композитора Сергея Рахманинова.
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