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Культура

8 октября в Пскове откроют новый филармонический сезон

79-й сезон откроют в Псковской областной филармонии 8 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
 
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и новый художественный руководитель и главный дирижёр Алексей Репников представят слушателям концерт-открытие.

Программа концерта:

1. П. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

2. А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда».

3. С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор. 27.

4. С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко».

5. Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».

В концерте примут участие ведущие солисты Михайловского и Мариинского театров Санкт-Петербурга. Лейтмотивом предстоящего сезона будет 150-летие композитора Сергея Рахманинова.

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