Мост через Милевку в Пскове готов на 55%
Мост через Милевку в Пскове готов на 55%, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
«Продолжаем идти к еще одной цели – открыть движение по мосту через Милевку в створе улицы Гремячей. За три месяца с момента выхода подрядчика на площадку готовность объекта уже составляет 55%», - уточнил он.
Подрядная организация полностью завершила заливку рамы пролетного строения: фундамента, стен и плиты перекрытия. В ближайшее время планируется частично разобрать возведенные опалубки. Сейчас специалисты занимаются подготовкой подходов к мосту. На следующей неделе планируется приступить к устройству очистных сооружений и водоотвода, а там уже и к асфальтированию.
«Согласно контракту срок завершения всех работ – 30 ноября 2023 года, но подрядчик прикладывает все усилия, чтобы до конца года открыть движение по мосту», - подытожил Борис Елкин.
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