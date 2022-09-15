Мост через Милевку в Пскове готов на 55%

15:13, 15 сентября 2022, ПАИ

Мост через Милевку в Пскове готов на 55%, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Продолжаем идти к еще одной цели – открыть движение по мосту через Милевку в створе улицы Гремячей. За три месяца с момента выхода подрядчика на площадку готовность объекта уже составляет 55%», - уточнил он.

Подрядная организация полностью завершила заливку рамы пролетного строения: фундамента, стен и плиты перекрытия. В ближайшее время планируется частично разобрать возведенные опалубки. Сейчас специалисты занимаются подготовкой подходов к мосту. На следующей неделе планируется приступить к устройству очистных сооружений и водоотвода, а там уже и к асфальтированию.

«Согласно контракту срок завершения всех работ – 30 ноября 2023 года, но подрядчик прикладывает все усилия, чтобы до конца года открыть движение по мосту», - подытожил Борис Елкин.