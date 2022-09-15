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Общество

Четыре автомобиля для ФАПов отправили в Пустошкинский район



Партия автомобилей медицинской службы поступила в Псковскую область в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Пять автомобилей марки Lada Granta отправили в Островскую межрайонную больницу, 10 – в Новосокольническую. После оформления необходимых документов транспорт распределили между филиалами больниц. После этого четыре автомобиля отправились в Пустошкинский район, сообщает газета «Вперед».

«Легковые машины предназначены для оказания медицинской помощи пациентам на дому, транспортировки пациентов до медицинской организации, забора и транспортировки анализов, доставки лекарств, а также для работы фельдшеров сельских ФАПов, – сказал на церемонии вручения ключей от машин главный врач Новосокольнической межрайонной больницы Дмитрий Жгун. – Машина не должна стоять на месте. Теперь фельдшеры смогут возить своих пациентов из отдалённых деревень на консультации к специалистам в Новосокольники. И ещё появилось много возможностей для лечения и профилактики».

Дмитрий Жгун вручил ключи от автомобилей фельдшерам: Валентине Голубковой (Алольский ФАП с обслуживанием Ясского), Наталье Кузнецовой (Первомайский и Криухинский ФАПы) и Наталье Немченко (Гультяи и Шалахово), четвёртый автомобиль будет использоваться в приёмном отделении межрайонной больницы.

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