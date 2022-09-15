Путеводители по Псковской области представили на книжной ярмарке в Москве

16:05, 15 сентября 2022, ПАИ

Художница Варвара Леднёва представила путеводители по Псковской области «Пушкинские горы и город Остров» и «Талабские острова» на Московской международной книжной ярмарке, сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Рассказывать про Псковскую область было интересно, – поделилась Варвара Леднёва. – В целом ярмарка оказалась интересным и познавательным мероприятием. Среди участников почти никто не знал про город Остров и про Талабские острова – получился эксклюзив ничуть не меньше, чем чудеса Приморья или Сибири».

Варвара путешествует со своим братом по всей России уже более 10 лет. Из каждой поездки она привозит новые рисунки, из которых потом получаются интересные и очень яркие путеводители. Скоро приобрести книги можно будет в интернет-магазинах.