Дедовичская библиотека перейдет на электронную систему выдачи книг

16:07, 15 сентября 2022, ПАИ

Еще три библиотеки в Псковской области стали модельными. Обновлены учреждения в Дедовичском, Дновском и Печорском районах. Модернизация библиотек стала возможной благодаря реализации мероприятий национального проекта «Культура».

Торжественное открытие после ремонта Дедовичской центральной районной библиотеки состоится 16 сентября.

Ключевым нововведением в библиотеке станет использование электронных читательских билетов. Отметим, в настоящее время в Псковской области работа с абонентами в электронном виде проводится всего в одном учреждении — Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

В рамках проекта модернизации в учреждении проведен ремонт и за счет приобретения новой мебели и оборудования усовершенствованы все функциональные зоны — библиотечная, музейная, выставочная, ремесленная и бизнес-центр.

Так, в фойе библиотеки теперь будут размещаться не только выставки-продажи местных мастеров народного творчества и ремесла. Здесь же, на площадке «PROкачай себя!», посетители смогут получить свою минуту славы и попробовать себя в качестве певца, музыканта, поэта, чтеца с помощью акустической системы. После — творчески разрядиться в зоне «Кофе&…».

Для самых маленьких читателей откроется площадка с разговаривающими книгами, стеллажами в виде теремка и паровозика «Малышарики». Для детей постарше выделена территория досугового чтения «ОАЗИС». Для детей 11–17 лет определили две зоны чтения «Классика Чеховки», где расположена рекомендованная литература в рамках школьной программы, и «Подростковый перекресток» с художественной российской и зарубежной литературой разных жанров.

Ребятам школьного возраста также будут доступны площадки творческих проектов «Легомания», «Технолаборатория», «Диалог», «Компьютерный остров», оснащенные столом для рисования песком, конструкторами, интерактивной панелью, компьютерами, планшетом с программами для 3D и 4D книг. Большим овальным столом для размещения одновременно 20 человек. Зоны предназначены для интеллектуальных игр, обучения, дискуссионных клубов, мастер-классов.

Здесь же на первом этаже располагается ремесленная мастерская «Ремеслово».

На втором этаже расположены абонентская зона и читальный зал. Здесь же гости могут воспользоваться услугами библионавигатора и бизнес-центра.

Пополнился и книжный фонд библиотеки — приобретено более 5 тысяч новых книг. На полках — еще больше современной художественной литературы разных жанров, энциклопедий, появились книги на иностранных языках. Детская литература представлена в книгах 3D и 4D форматов, объемными развертками, говорящими и музыкальными книгами, а также на языке Брайля. Появилось много новых серийных изданий.

На модернизацию библиотеки было выделено более 10 млн рублей.

До конца месяца свои двери для посетителей откроют также обновленные Дновская и Печорская центральные библиотеки.