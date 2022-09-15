Александр Котов: Если люди хотят что-то поменять, они идут голосовать

16:20, 15 сентября 2022, ПАИ

Тот факт, что большинство жителей региона устраивает существующее положение вещей, назвал одной из причин относительно низкой явки на муниципальных выборах 11 сентября председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

«Если бы люди хотели что-то поменять, если бы им что-то не нравилось, они бы пошли голосовать, использовали бы для этого разные способы», - заявил он в программе «Первый на седьмом» в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Александр Котов напомнил, что предстоящая избирательная кампания широко освещалась в СМИ региона: «Наверное, мы не можем сказать о том, что кто-то из наших граждан, проживающих на территории области, не знал о том, что будет проходить в единый день голосования».

Кроме того, подчеркнул он, желающие проголосовать могли выбрать для этого удобный день, поскольку волеизъявление длилось три дня, с 9 по 11 сентября. Или же воспользоваться таким инструментом, как дистанционное электронное голосование.

«Поэтому я считаю, что та активная часть населения, которая участвовала в этой избирательной кампании, пришла и сделала свой выбор. Соответственно, они определили для себя ту власть, которой они доверяют», - резюмировал спикер регионального парламента.