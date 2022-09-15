Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от коронавируса

16:26, 15 сентября 2022, ПАИ

Необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать, и наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни», - сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы, передает РИА Новости.

Голикова отметила, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.

