Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Налоговые органы Псковской области ждет реорганизация

В налоговых органах Псковской области проводятся мероприятия по переходу на двухуровневую систему управления. Конечная дата завершения реорганизации - 24 октября 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Модернизация организационной структуры ФНС проходит поэтапно на территории всей Российской Федерации. Ее основная цель - повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.

В рамках реорганизации все налоговые инспекции региона будут присоединены к Управлению ФНС России по Псковской области. Таким образом, Управление будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных налоговых органов региона.

Реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков, и не скажется на качестве их обслуживания вне зависимости от того, за какой услугой ФНС России они обратятся. Прием граждан будет осуществляться в тех же операционных залах, по тем же адресам, где в настоящее время расположены налоговые инспекции.

Кроме того, при новой структуре будет действовать экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков. То есть жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном подразделении налоговой службы на территории Псковской области, независимо от места жительства и постановки на учет.

Прием документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае сдачи документации на бумажном носителе будет осуществляться только в обособленном подразделении в Пскове по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2А.

Большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись Личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. На сегодняшний день здесь представлено более 60 интерактивных онлайн-сервисов для всех категорий пользователей услуг, ориентированных на жизненные ситуации.

Кроме того, более 20 самых популярных налоговых услуг ФНС России можно получить во всех отделениях МФЦ, которые располагаются в каждом муниципальном образовании Псковской области. 

При оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 24 октября 2022 года должны быть указаны значения реквизитов одного администратора, а именно Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области:

- ИНН получателя средств: 6027086207

- КПП получателя средств: 602701001

- Получатель: УФК по Псковской области (УФНС России по Псковской области).

При сдаче налоговой отчетности с 24 октября 2022 года следует указывать код налогового органа – 6000. Адрес для направления документов по почте: 180017, Псков, улица Спортивная, 5А.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»
15 сентября 2022

ФОТОФАКТ Колючий гость
15 сентября 2022

Путеводители по Псковской области представили на книжной ярмарке в Москве
15 сентября 2022

Мост через Милевку в Пскове готов на 55%
15 сентября 2022

Опубликовано новое расписание авиарейсов из Пскова в Москву

15 сентября 2022

Дожди прогнозируются в Псковской области 16 сентября
15 сентября 2022

Как защититься от незаконных действий коллекторов, объяснили псковичам

15 сентября 2022

Событийного календаря не хватает представителям туриндустрии в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...