Налоговые органы Псковской области ждет реорганизация

16:34, 15 сентября 2022, ПАИ

В налоговых органах Псковской области проводятся мероприятия по переходу на двухуровневую систему управления. Конечная дата завершения реорганизации - 24 октября 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Модернизация организационной структуры ФНС проходит поэтапно на территории всей Российской Федерации. Ее основная цель - повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг.

В рамках реорганизации все налоговые инспекции региона будут присоединены к Управлению ФНС России по Псковской области. Таким образом, Управление будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности реорганизованных налоговых органов региона.

Реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков, и не скажется на качестве их обслуживания вне зависимости от того, за какой услугой ФНС России они обратятся. Прием граждан будет осуществляться в тех же операционных залах, по тем же адресам, где в настоящее время расположены налоговые инспекции.

Кроме того, при новой структуре будет действовать экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков. То есть жители региона смогут решать вопросы, связанные с налогообложением, в любом удобном подразделении налоговой службы на территории Псковской области, независимо от места жительства и постановки на учет.

Прием документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае сдачи документации на бумажном носителе будет осуществляться только в обособленном подразделении в Пскове по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2А.

Большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись Личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами на сайте ФНС России. На сегодняшний день здесь представлено более 60 интерактивных онлайн-сервисов для всех категорий пользователей услуг, ориентированных на жизненные ситуации.

Кроме того, более 20 самых популярных налоговых услуг ФНС России можно получить во всех отделениях МФЦ, которые располагаются в каждом муниципальном образовании Псковской области.

При оформлении расчетных документов о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, с 24 октября 2022 года должны быть указаны значения реквизитов одного администратора, а именно Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области:

- ИНН получателя средств: 6027086207

- КПП получателя средств: 602701001

- Получатель: УФК по Псковской области (УФНС России по Псковской области).

При сдаче налоговой отчетности с 24 октября 2022 года следует указывать код налогового органа – 6000. Адрес для направления документов по почте: 180017, Псков, улица Спортивная, 5А.