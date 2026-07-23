В Псковской области тракторист создаёт шедевры из дерева
Тракторист из Пскова Михаил Иванов создаёт шедевры из дерева. По вечерам в свободное от работы время он превращает обычные чурбаки в изящные вазы и резные кровати, пишет газета «Льновод».
-
Фото: Газета «Льновод»
-
Фото: Газета «Льновод»
-
Фото: Газета «Льновод»
-
Фото: Газета «Льновод»
-
Фото: Газета «Льновод»
-
Фото: Газета «Льновод»
«Меня зовут Михаил, мне 38 лет. Живу в Пскове. По профессии я столяр-краснодеревщик, но работаю трактористом. У меня большая и дружная семья: жена, старшая дочь и маленький сын. Несколько лет назад мы купили дом в деревне Слопыгино, и там я оборудовал собственную мастерскую, где теперь провожу свободное время», – рассказал о себе Михаил Иванов.
По его словам, интерес к работе с деревом появился давно. «Мне всегда нравилось создавать вещи своими руками и видеть, как из обычного куска древесины рождается что-то красивое и полезное. Со временем это увлечение стало настоящим хобби, без которого я уже не представляю своей жизни», – признался краснодеревщик.
«Любовь в Пскове витает в воздухе»: в городе началась история любви главных героев фильма «Я делаю шаг»
Символ памяти и гордости: торжественная церемония поднятия флага к 82-й годовщине освобождения Пскова
Елена Синёва: Только совместными усилиями школы и родителей можно создать комфортную среду для детей