Псковский перинатальный центр вышел в финал всероссийского конкурса
В Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Экспертная рабочая группа рассмотрела три заявки и отдала победу Псковскому клиническому перинатальному центру.
Центр стал лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». «Теперь нам предстоит представить Псковскую область на федеральном уровне. Это большая честь и ответственность», – отметили в перинатальном центре.
Конкурс проводится для привлечения внимания к важности социальных вопросов, выявления лучших проектов и создания позитивного имиджа российских работодателей. В этом году состязание проходит по 17 номинациям.
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