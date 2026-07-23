Псковский перинатальный центр вышел в финал всероссийского конкурса

12:42, 23 июля 2026, ПАИ

В Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Экспертная рабочая группа рассмотрела три заявки и отдала победу Псковскому клиническому перинатальному центру.

Центр стал лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». «Теперь нам предстоит представить Псковскую область на федеральном уровне. Это большая честь и ответственность», – отметили в перинатальном центре.

Конкурс проводится для привлечения внимания к важности социальных вопросов, выявления лучших проектов и создания позитивного имиджа российских работодателей. В этом году состязание проходит по 17 номинациям.