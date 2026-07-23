Новые автобусы для транспортировки пациентов передали в медучреждения Псковской области

13:06, 23 июля 2026, ПАИ

Ключи от пяти новых медицинских автобусов передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников руководителям медучреждений региона. Торжественное мероприятие состоялось на территории Псковской областной клинической больницы сегодня, 23 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году приобрели пять автобусов-шаттлов для транспортировки пациентов. Автобусы рассчитаны на 17 посадочных мест. Их получили: Невельская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница, Псковская межрайонная больница, Островская межрайонная больница и Порховская межрайонная больница.



«Мы ежегодно системно обновляем и расширяем парк автотранспорта, который используется для наших медицинских служб и учреждений. Всего с 2019 года регион получил 260 автомобилей на общую сумму более 200 млн рублей. И сегодня ещё пять автобусов-шаттлов передаём нашим больницам, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной с учётом специфики расселения Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал, чтобы техника облегчила труд медицинского персонала и дала возможность качественно оказывать помощь и маршрутизировать пациентов.

Михаил Ведерников также отметил, что пополнение автопарка стало возможным благодаря президенту РФ Владимиру Путину и реализации нацпроектов. «От лица медицинского сообщества и наших жителей хотел бы искренне поблагодарить за внимание к нашим проблемам. Эти комфортабельные, современные автобусы будут большим подспорьем и расширят возможности оказания медпомощи», – поблагодарил главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер.

В финале мероприятия Михаил Ведерников вместе с министром здравоохранения Псковской области Мариной Гаращенко осмотрел один из автобусов-шаттлов.