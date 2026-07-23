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Общество

В псковской школе №2 возрождают традиции чаепитий после школьных огоньков

Родители и педагоги школы № 2 Пскова стараются возрождать традицию чаепитий после школьных мероприятий, чтобы объединить классы и создать тёплые воспоминания у детей. Об этом в эфире программы директора гимназии № 29 Пскова, члена Общественной палаты Псковской области Елены Синёвой «Шпаргалка для родителей» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) рассказала член родительского комитета школы Евгения Смирнова.

Евгения Смирнова. Фото: ПАИ

«Очень хочется возродить традиции чаепитий, которые были в нашем детстве, когда после школьных огоньков ребята остаются, кто-то что-то приносит, пьют чай. Это буквально 30–40 минут, но это такие воспоминания, которые объединяют класс и надолго запоминаются», – поделилась Смирнова.

Елена Синёва поддержала эту идею, отметив: «Эти традиции как раз объединяют и создают лицо школы, на которую не просто хочется смотреть, а в которую хочется приходить и быть там, находиться. Самое главное – быть участником всех этих событий».

Свой подход Смирнова объяснила личным опытом: она училась в самой простой общеобразовательной школе в маленьком городе Полярные Зори на севере России. «Прошло 20 лет с того момента, как мы окончили школу, но мы практически все общаемся. У нас так сложилось, такая была школа. Я не знаю, с чем это связано. Хочется такой же судьбы сыну. Надо, чтобы они тоже в школе так объединились и дружили потом по жизни», – поделилась она. Именно благодаря атмосфере единства, традициям и общим переживаниям, по её мнению, одноклассники сохранили дружбу на десятилетия.

Сейчас Евгения Смирнова вместе с другими родителями старается создать для своих детей такие же условия: они организуют поездки, покупают абонементы в филармонию и музей, а после школьных праздников устраивают чаепития. «Хочется, чтобы за всем этим стояли потом воспоминания у детей о школе, о некоем таком чувстве единства», – отметила она.

Елена Синёва. Фото: ПАИ

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.

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