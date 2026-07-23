Председатель Псковской городской Думы поздравил жителей с Днём города
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил псковичей с Днём города, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Он отметил, что праздник объединяет псковичей и отражает связь жителей с родной землёй, богатой историей и культурным наследием. «Псков – город воинской славы и неустанного труда, обладающий самобытным духом и несгибаемой силой. Мы чтим его героические страницы прошлого, дорожим сегодняшними достижениями и с оптимизмом смотрим вперёд», – говорится в поздравлении.
Александр Гончаренко пожелал псковичам радости, душевного тепла и приятных встреч, а также крепкого здоровья, благополучия, процветания и новых успехов на благо родного города.
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