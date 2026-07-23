Певица Нина Шнайдер: Псковская земля мне как родная, я с радостью приеду на День города

13:35, 23 июля 2026, ПАИ

Исполнительница и автор песен Нина Шнайдер назвала Псковскую землю родной, отметила добродушие и радушие жителей региона и подтвердила, что выступит на Дне города в Пскове в рамках вечернего праздничного концерта в Финском парке. Об этом певица сказала в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Псковская земля мне как родная, потому что там жил и похоронен мой отец – это город Остров, – рассказала певица. – Плюс, конечно, мы были в Себеже на прекрасном патриотическом проекте. Это колоссальное мероприятие. Очень тёплые впечатления».

По её словам, на Псковской земле все добродушные и радушные. «Хорошо встречаете и хорошо провожаете, поэтому, конечно, мне очень приятно у вас бывать, и я с радостью приеду в Псков на День города», – заключила Нина Шнайдер.

Ранее Нина Шнайдер уже выступала на Кургане Дружбы в этом году. Курган Дружбы – памятник истории федерального значения, сооружённый в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов на границе трёх стран.

Выступление исполнительницы запланировано во время вечернего концерта, который пройдёт 26 июля с 19:00 до 21:00. С полной программой празднования Дня города можно ознакомиться по ссылке.