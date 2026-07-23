Елена Синёва: Только совместными усилиями школы и родителей можно создать комфортную среду для детей

13:39, 23 июля 2026, ПАИ

Лучшие условия для образования и воспитания детей можно создать только совместными усилиями школы, родителей и учеников. Такое мнение высказала ведущая программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

«Просто так такую атмосферу создать не получится, только совместными усилиями – и классного руководителя, и родителей, и учеников, и администрации. Совместными усилиями мы, конечно, можем создать такие условия, в которых ребёнку будет комфортно», – сказала Синёва в эфире.

Её поддержала член родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова, рассказав о практическом опыте участия родителей в жизни школы.

Смирнова подтвердила, что в их классе сложилась именно такая практика: «У нас хорошие родители, дети, у нас гармонично всё. У нас хорошая взаимовыручка, нет проблемы, что участвовал только кто‑то один, а остальные ничего не делают. Есть костяк, конечно, тех, кто организует, но все родители поддерживают. Если где-то надо помочь, все всегда приходят на помощь».

Она также отметила, что за пять лет учёбы в коллективе их класса не осталось ни одного родителя, который так или иначе не участвовал бы в помощи школе – от организации поездок и покупки абонементов до переноски вещей во время переезда школы.

Елена Синёва призвала родителей активнее включаться в школьную жизнь: «Нужно просто подойти к классному руководителю и предложить свою помощь – в сопровождении на экскурсии, в организации мероприятия. Это уже будет реальная помощь и вовлечённость. Мы вместе можем сделать школу комфортной для ребёнка. Лучшие условия, о которых мы мечтаем, можем сделать только совместными усилиями».

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.