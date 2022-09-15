Преподаватель ПсковГУ стала лауреатом «сказочного» фестиваля-конкурса

17:17, 15 сентября 2022, ПАИ

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ, кандидат филологических наук Лина Воробьева стала лауреатом I степени областного фестиваля-конкурса «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко, который прошел 10 сентября в Пушкинских Горах.

Конкурс собрал 38 участников из 10 районов Псковской области, Пскова и Великих Лук. В этом году впервые в фестивале приняли участие представители национальных сообществ региона, которые читали сказки своей родины и слушали псковские сказки, еще ближе знакомясь с культурой нашего края.

Лина Воробьева выступила на конкурсе как представитель Литовского культурно-творческого общества «Гинтарас». Преподаватель прочла литовскую народную сказку «Эгле – королева ужей».

«Очень хотелось, чтобы больше людей узнало об этой сказке, потому что она считается одной из самых старинных в литовском и балтийском фольклоре и имеет более сотни различных версий, – рассказала Лина Воробьева. – Неслучайно многие переводили ее на русский язык».

Добавим, что ранее Лина Воробьева читала стихи на литовском языке на конкурсе, посвященном Дню родного языка. Мероприятие проводила Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова.