Первый дубль: завершается еще один день работы проектной медиашколы ПсковГУ

17:57, 15 сентября 2022, ПАИ

Второй из трех дней интенсива проектной медиашколы Псковского государственного университета #Рroдвигай свой край, который проходит с 14 по 16 сентября, начался с лекции-практикума на тему, очень близкую студентам: они получили новые знания в фото- и видеосъемке на телефон.

До этого они уже разделились на три команды, каждая из которых будет готовить свои медиапродукты на выбор из трех объектов Псковской архитектурной школы, вошедших в список культурного наследия ЮНЕСКО. Замечу, что днем ранее они уже побывали на объектах с обзорной экскурсией. А пока – время приобретать теоретические знания.

Максим Васильев, эксперт в области мобильной фото- и видеосъемки, сразу же спросил аудиторию: «Есть ли уже понимание, что покажете на защите проекта?».

Честно говоря, понимание слабое, сегодня ребята еще раз выходят на объекты и понимание, возможно, придет в самом процессе.

«Кстати, сегодня классная погода для съемки, почему, знаете?»

Конечно, они знают: «Солнца мало!»

«Кто из вас фотографирует более двух раз в день? А монтируете сами?» Эксперт остался доволен ответами: и монтировать, и снимать студенты любят и прекрасно знают, в чем разница между навороченной камерой и обычным смартфоном, у которого свои преимущества, прежде всего в его удобстве, простоте, компактности, в том, что он всегда под рукой, а еще чаще – в руке. На ходу обработали фото, выложили в сеть и получили лайки в награду.

«У всех с собой? Достали!» Мастер-класс начался!

Итак, лайфхаки от эксперта Максима Васильева.

Первое правило – убрать следы пальцев с линзы, сделать это ну… хотя бы футболкой.

Второе – настройки камеры – выставить максимальное количество пикселей.

Третье – фильтры. Включить один и сохранить. И не надо фотографировать в определенном. Сфотографировать как есть, а потом обработать.

Четвертое – не надо использовать фотовспышку. Включайте ее, когда вам надо объявление в подъезде сфотографировать, а лампочка там перегорела.

Пятое – приближение. Лучше подойти к объекту самому, чем делать приближение, иначе потеряете в качестве. И вообще старайтесь снимать в 1X, а не в 0,5 и не 2.

Шестое – свет, ракурс. Попробуйте фото храмов поискать в интернете и тогда поймете, что можно снять с совершенно разных точек. Не снимайте никогда человека в солнечную погоду и в тени деревьев – во-первых, он будет морщиться. Во-вторых, его лицо в тени листвы просто позеленеет.

Если есть штатив – используйте!

Днем снимать классно, можно понаблюдать за тенями. Пробуем искать разные моменты. Вечером, например, в Троицком соборе хорошо поэкспериментировать с тенями, свет падает очень красиво.

Седьмое – композиция. Смотрим, как все построено в кадре. Отлично смотрится фото в рамке. Например, можно подобным образом снимать с места Ольгинской часовни. Эксперт очень рекомендует использовать сетку, которая имеется в настройках камеры. Кадр делится на 9 частей. Линии сетки помогают не сломаться горизонту. Глаза человека стараемся располагать на линии сетки. Никогда не обрезаем у человека руки и ноги! Если делаем портрет, телефон держим на уровне глаз. Если хотим сделать ноги длиннее, снимаем снизу!

И всегда соблюдаем симметрию: одинаковое расстояние справа и слева. Пытаемся сфотографировать купол внутри храма – телефон кладем на пол.

«Очень важно на местности определиться, о чем будет фото, что вы хотите показать, донести до людей. Снимайте предмет с разных ракурсов. Делайте как можно больше кадров», - наставляет подопечных Максим Васильев.

Далее – обработка фото: яркость, контрастность, насыщенность – прибавляем-убавляем. Нужно скрыть дефекты, кадрировать под нужный формат. Ведь камера не идеальна и видит не всё.

И помним, что соцсети съедают качество фото. Поэтому добавляем резкость и кадрируем, кадрируем! Кстати, можем использовать точечную коррекцию – убрать с фото ненужный предмет.

Можем использовать винтаж, так сказать закосить под прошлое, винетку – затемнение в углах, или текст – добавить подпись.

Нажимаем на кнопку «экспорт» и сохраняем в память телефона!

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А дальше – главные секреты видео.

Снимаем для Контакта – держим телефон вертикально.

Добиваемся плавности: во время съемки локти прижимаем к себе, чтобы не тряслись руки. Держим телефон двумя руками. Пальцы расслаблены, ноги немного согнуты, ходим с пятки на носок. И никаких резких телодвижений!

Чем плавнее мы движемся, тем лучше качество. И не снимаем объект только с одного ракурса. Когда снимаем храмы, двигается либо камера, либо оператор.

Далее – монтируем в программе, убираем лишнее, обрезаем, используем фильтры. Добавляем музыку, регулируем скорость.

И еще очень важно! Лучше написать сценарий и сделать раскадровку, она поможет снять самое всё нужное и с отличного ракурса.

А еще очень важно, замечает эксперт, изучить историю объекта. «Покажите значимые места, которые вы там нашли, надо, чтобы это зацепило и люди пришли на этот объект! Телефон – мощная штука, и у вас получится!».

О том, что получится у ребят, мы обязательно расскажем, и возможно, уже завтра!