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Общество

Виктор Остренко: Мы делаем все возможное, чтобы завершились страшные события

Акцию «#МыВместе #ВместеПомогаем» проводит региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области сегодня, 15 сентября.  На мероприятии собралось огромное количество неравнодушных жителей Пскова и Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С февраля текущего года собрано и отправлено более 200 тонн гумм помощи. Всю гуманитарную помощь собирал ресурсный региональный центр добровольчества. Главными героями вечера являются активные граждане, которых награждают Благодарственными письмами ресурсного центра.

Руководитель регионального исполкома «Народный фронт» Виктор Остренко поделился тем, для чего проходит такое масштабное мероприятие.

«Мы сегодня говорим о том, что волнует огромное количество людей – события, которые происходят на Украине с участием наших бойцов, народного ополчения ДНР И ЛНР.  «Народный фронт» как общественное объединение активных граждан РФ объявляет проект «Все для победы» для того, чтобы объединить усилия граждан и помочь тем, кто находится на передовой».

Главная цель мероприятия напомнить, что сбор гуманитарной помощи идет через ресурсный центр.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

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