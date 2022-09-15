Рыбу горячего и холодного копчения предложат посетителям «Вкусной пятницы» РСХБ в Пскове местные производители

21:30, 15 сентября 2022, ПАИ

16 сентября с 11:00 до 15:00 на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка псковичи смогут продегустировать и приобрести рыбу горячего и холодного копчения, которую изготавливают местные производители Анна и Герман Шуршиковы. Мероприятие пройдет в главном офисе РСХБ по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 44 «А».

Гостям предложат широкий ассортимент: палтус и скумбрию холодного копчения, горбушу и судака горячего копчения, а также карельскую форель слабой соли и вяленую плотву. Кроме того фермеры привезут запеченные мидии, шашлык из креветок и другие деликатесы.

Шуршиковы занимаются копчением уже семь лет. Сначала это было просто хобби, но потом переросло в прибыльный бизнес под брендом «КузьмичЪ». Копченые раки, мидии, морские гребешки, кальмары, судаки, скумбрии и другие подводные обитатели северных морей и псковских озер составили основу для «вкусных» рыбных подарков и блюд на вынос. Рыбу для натурального копчения фермеры закупают у местных рыбаков, которые ее вылавливают на Чудском и Теплом озерах.

«Мы коптим рыбу только на ольховой щепе без применения жидкого дыма. Все натурально и вкусно, – комментирует Анна Шуршикова. – Золотистая корочка и дымный запах нашей скумбрии или судака возбуждают аппетит даже у сытого человека, а на праздничном столе наша копченая рыбка всегда занимает почетное место».

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.