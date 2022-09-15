Самые востребованные профессии в киноиндустрии назвал эксперт

21:55, 15 сентября 2022, ПАИ

В российской киноиндустрии не хватает специалистов всех профессий, но особенно ощутима нехватка реквизиторов и художников по гриму, сообщил продюсер Валерий Федорович на презентации проекта «5 пилотов для Okko».

«Честно говоря, не хватает всех профессий, потому что понятно, что киношколы и люди очарованы профессиями режиссёра, сценариста, оператора, художника-постановщика. Но на самом деле я вам скажу честно, что очень трудно, бьются продюсеры за реквизиторов, потому что найти крутого реквизитора – это огромная проблема, – ассистента, художника по гриму. Я прям понимаю, что, например, нам нужен пластический грим, это там два человека в стране, два. Это правда несколько человек в стране, это действительно трудная ситуация», – сказал Федорович.