Злоумышленница представилась работником соцслужбы и обманула пенсионерку

22:57, 15 сентября 2022, ПАИ

Жительница города Пыталово обратилась в полицию с сообщением о том, что 9 сентября 2022 года неизвестная женщина под видом работника социальной службы обманным путём, введя потерпевшую в заблуждение, овладела денежными средствами пенсионерки на сумму 14 500 рублей. Об этом сообщает Следственное отделение ОМВД России по Пыталовскому району.

Обратившаяся пенсионерка 1945 года рождения впустила злоумышленницу, которая вручила жительнице города Пыталово подарок, за доставку которого та заплатила указанную сумму.

По данному факту в следственном отделении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Со слов потерпевшей, был составлен субъективный портрет злоумышленницы.

Следственное отделение ОМВД России по Пыталовскому району просит граждан города Пыталово и Пыталовского района быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов составили субъективный портрет злоумышленницы.