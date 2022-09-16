Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Злоумышленница представилась работником соцслужбы и обманула пенсионерку

Субъективный портрет злоумышленницы.

Жительница города Пыталово обратилась в полицию с сообщением о том, что 9 сентября 2022 года неизвестная женщина под видом работника социальной службы обманным путём, введя потерпевшую в заблуждение, овладела денежными средствами пенсионерки на сумму 14 500 рублей. Об этом сообщает Следственное отделение ОМВД России по Пыталовскому району.

Обратившаяся пенсионерка 1945 года рождения впустила злоумышленницу, которая вручила жительнице города Пыталово подарок, за доставку которого та заплатила указанную сумму.

По данному факту в следственном отделении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. Со слов потерпевшей, был составлен субъективный портрет злоумышленницы.

Следственное отделение ОМВД России по Пыталовскому району просит граждан города Пыталово и Пыталовского района быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов составили субъективный портрет злоумышленницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

«Вооружены до зубов»: В Чечне создали новое спецподразделение

15 сентября 2022

В Пушкинских Горах появится новый спортивный стадион

15 сентября 2022

На Башне Святых ворот появится флюгер-орел

15 сентября 2022

Новоржевские работники культуры обменивались опытом с коллегами из Невельского района
15 сентября 2022

Злоумышленница представилась работником соцслужбы и обманула пенсионерку

15 сентября 2022

Песков опроверг информацию о покушении на Путина
15 сентября 2022

Призыв Кадырова готовить добровольцев уже поддержали главы нескольких регионов
15 сентября 2022

Самые востребованные профессии в киноиндустрии назвал эксперт


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...