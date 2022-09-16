Новоржевские работники культуры обменивались опытом с коллегами из Невельского района

23:20, 15 сентября 2022, ПАИ

Делегацию из Новоржевского районного дома культуры ждал необычный методический день в Невельском районе. Об этом сообщает газета «Земля новоржевская».

«Директору МБУК «Новоржевский РКСК» Дарине Дементьевой, специалисту Макаровского сельского Дома культуры Эльвире Герасимовой, библиотекарю Дубровской сельской библиотеки Ирине Тимофеевой и библиотекарю Вехнянской сельской библиотеки Людмиле Самойленко посчастливилось побывать на настоящем разгуляе, да не на каком-нибудь, а картофельном», – сообщается в группе ВК МБУК «Новоржевский РКСК».



«Подсмотрели у коллег интересные формы работы, порадовались их успехам, вместе обсудили общие проблемы, и даже, признаемся честно, отведали картошечки и не только – уж очень радушно (и очень вкусно) нас встречали гостеприимные хозяева! А сколько новых интересных фактов и историй о картошке мы услышали, сколько частушек про неё спели – класс! И отдохнули, и поработали от души», – пишут культработники.