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Общество

На Башне Святых ворот появится флюгер-орел

 

Исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией в Псково-Печерском монастыре будет восстановлен, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

Это историческая реконструкция Двуглавого Орла, установленного Петром I при надстройке Башни с 1701 г.

Предусмотрено восстановление исторической отметки каменного (булыжного) мощения проезда и прилегающей территории, с частичным восстановлением мостовой.

Проектные работы включают монтаж и подключение инженерных сетей, создание дренажной системы.

В деревянном срубе Петровской башни предлагается размещение мемориальной мастерской отца Алипия.

Планируется установка исторических часов в восьмерике Башни на главном фасаде.

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