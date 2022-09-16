На Башне Святых ворот появится флюгер-орел
Исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией в Псково-Печерском монастыре будет восстановлен, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».
Это историческая реконструкция Двуглавого Орла, установленного Петром I при надстройке Башни с 1701 г.
Предусмотрено восстановление исторической отметки каменного (булыжного) мощения проезда и прилегающей территории, с частичным восстановлением мостовой.
Проектные работы включают монтаж и подключение инженерных сетей, создание дренажной системы.
В деревянном срубе Петровской башни предлагается размещение мемориальной мастерской отца Алипия.
Планируется установка исторических часов в восьмерике Башни на главном фасаде.
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