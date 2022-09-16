«Вооружены до зубов»: В Чечне создали новое спецподразделение

00:05, 16 сентября 2022, ПАИ

Новое спецподразделение ОМОН «Ахмат-1», насчитывающее две тысячи бойцов, создано в Чеченской Республике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

«Мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов», – сообщил Кадыров.

Он добавил, что новое подразделение – «еще не предел», так как многие жителей региона желают отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Кадыров поручил сформировать в Чечне списки военнослужащих, желающих присоединиться к участию в СВО. По его словам, сотрудники чеченских спецподразделений демонстрируют превосходные результаты в зоне проведения СВО, ежедневно они добиваются значительных успехов.