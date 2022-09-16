H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию
Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию,. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, в самой компании эту информацию подтверждать не стали, сообщают “Известия”.
«Как говорили ранее, в магазинах России реализовывается оставшийся сток», — сказали «Известиям» в пресс-службе H&M.
По словам источника редакции, ритейлер заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Он добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, добавил собеседник издания.
Магазины H&M после простоя начали открываться в Москве 2 августа для распродажи товарных остатков. Позднее в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Но позже источник «Известий», близкий к руководству компании, сообщил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Удачный обход: H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию.
Напомним, что ранее псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
День секретаря празднуют сегодня в России
«Вооружены до зубов»: в Чечне создали новое спецподразделение
Новоржевские работники культуры обменивались опытом с коллегами из Невельского района