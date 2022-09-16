H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию

08:05, 16 сентября 2022, ПАИ

Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию,. В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, в самой компании эту информацию подтверждать не стали, сообщают “Известия”.

«Как говорили ранее, в магазинах России реализовывается оставшийся сток», — сказали «Известиям» в пресс-службе H&M.

По словам источника редакции, ритейлер заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». Он добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, добавил собеседник издания.

Магазины H&M после простоя начали открываться в Москве 2 августа для распродажи товарных остатков. Позднее в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Но позже источник «Известий», близкий к руководству компании, сообщил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Удачный обход: H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию.

Напомним, что ранее псковичи создали огромную очередь на входе в магазин H&M