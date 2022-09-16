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Памятные доски в честь героев СВО установили в школах Псковской области

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине, открыли в двух школах Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации района.

Памятную доску в честь гвардии рядового Сергея Перова, посмертно награжденного орденом Мужества, открыли на фасаде средней школы № 7 имени Виталия Пушкарёва 15 сентября. В торжественной церемонии участвовали родственники погибшего, представители органов местного самоуправления, педагоги и дети.

Обращаясь к собравшимся, председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан подчеркнул, что учащимся школы есть на кого равняться, с кого брать пример мужества и героизма. «Уверен, что открытая памятная доска будет местом всеобщей гордости и уважения среди всех поколений учащихся вашей школы. Никто не забыт, ничто не забыто, светлая память нашим героям! Низкий поклон родителям за воспитание сына – настоящего защитника Отечества», — сказал он.
Островичи почтили память гвардии рядового минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.  

Напомним, что Сергей Перов погиб 23 марта 2022 года. 6 октября ему исполнилось бы 25 лет. В рядах Вооружённых сил РФ он находился с 18 декабря 2019 года. Молодой человек проходил службу в 200-й мотострелковой бригаде.
В этот же день в посёлке Воронцово прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике, гвардии рядовом Игоре Ивкине, погибшем при исполнении воинского долга в ходе СВО и посмертно награжденном орденом Мужества.
Во время церемонии заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова подчеркнула важность чувства патриотизма и любви к своей Отчизне в условиях, когда приходится бороться с поднявшим голову неонацизмом.
«Мы должны помнить тех ребят, благодаря которым живём под мирным небом над головой и в свободной стране. Подвиг Игоря будет очень хорошим примером для всех учеников вашей школы, сохраняйте память о нём в своих сердцах», — сказал глава волости Владимир Орлов.

Гвардии рядовой Игорь Ивкин погиб 13 марта 2022 года. Павшему в бою воину 16 октября могло исполниться 20 лет. В ряды Вооружённых сил РФ он был призван 10 ноября 2020 года. Игорь Ивкин проходил службу в 25-й артиллерийской бригаде города Луги.

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