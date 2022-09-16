Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл

09:15, 16 сентября 2022, ПАИ

Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. Масштабная акция проводится с 2020 года в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Минприроды РФ, Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.

Инициатор акции — АНО «Национальные приоритеты». За прошедшие годы акция объединила почти 1,3 млн участников — учебных учреждений, организаций, предприятий и обычных россиян, которые собрали свыше трех тысяч тонн бумажного сырья.

Пункты приема откроются в учебных заведениях, в офисах и отделениях «Почты России», Сибирской угольной энергетической компании, «ЕвроХима», «Металлоинвеста» и ПСБ. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте на сайте проекта бумбатл.рф.

#БумБатл проходит в соревновательной форме, причем участники соперничают не только в количестве собранной макулатуры, но и в креативе в социальных сетях. Авторы самых ярких постов с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта этого года — художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом, чтобы узнать об их экологических привычках.