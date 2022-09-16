Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл

Стартовала всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл. Масштабная акция проводится с 2020 года в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Минприроды РФ, Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.

Инициатор акции — АНО «Национальные приоритеты». За прошедшие годы акция объединила почти 1,3 млн участников — учебных учреждений, организаций, предприятий и обычных россиян, которые собрали свыше трех тысяч тонн бумажного сырья.

Пункты приема откроются в учебных заведениях, в офисах и отделениях «Почты России», Сибирской угольной энергетической компании, «ЕвроХима», «Металлоинвеста» и ПСБ. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте на сайте проекта бумбатл.рф.

#БумБатл проходит в соревновательной форме, причем участники соперничают не только в количестве собранной макулатуры, но и в креативе в социальных сетях. Авторы самых ярких постов с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта этого года — художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом, чтобы узнать об их экологических привычках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

В Полистовском заповеднике появится новый экомаршрут

16 сентября 2022

Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области
16 сентября 2022

Опрос показал, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19
16 сентября 2022

До 15 градусов прогреется воздух в Пскове
16 сентября 2022

Куба ждет российских туристов

16 сентября 2022

Памятные доски в честь героев СВО установили в школах Псковской области
16 сентября 2022

H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию
16 сентября 2022

День секретаря празднуют сегодня в России


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...