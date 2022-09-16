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Общество

В Псковской области количество новых вакансий выросло на 5%

По сравнению с концом лета спрос на персонал в целом на Северо-Западе страны вырос на 5,1%, отдельно в Псковской области число новых рабочих мест увеличилось на 5%, сообщает hh.ru.

В целом на Северо-Западе лидером по приросту количества предложений о работе стала Республика Коми – за последние 30 дней там было открыто на 9% больше вакансий. В числе лидеров также оказались Ленинградская область (+9% новых рабочих мест) и Новгородская область (+7%). 

За последнее время число новых вакансий не увеличилось только в одном регионе СЗФО – Ненецком АО, там работодатели сократили активность в поиске и найме нового персонала на 11%.

В Псковской области в разрезе различных профессий наиболее сильный прирост вакансий и, как следствие, спрос на новых сотрудников наблюдался в сферах «Наука, образование» (+55,2% новых вакансий за месяц), «Закупки» (+37,6%), «Высший менеджмент» (+33,7%), «Транспорт и логистика» (+30,2%), а также «Управление персоналом, тренинги» (+20,5%).

Наиболее заметно спрос на персонал в Псковской области сократился в сферах «Госслужба и НКО» (-32%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (-22%), а также «Домашний персонал» (-19%).

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